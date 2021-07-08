【英國疫情】未打疫苗年輕人變高危 多個學生地區爆疫

英國受Delta變種（印度首先發現） 新冠病毒侵襲，疫情持續惡化，其中年輕人感染Delta的比率較其他年齡層為高。《衛報》分析新冠肺炎感染率最高的5個英格蘭地區，均發現區內擁有大量學生人口，反映Delta變種病毒株在年輕且未有接種新冠疫苗的地區內肆虐。

英國增逾3.2萬宗確診 自1月以來首次 【下一頁】

英國《衛報》分析多個英格蘭地區的確診數字及新冠疫苗接種數據，發現截至周一（5日），牛津中心地區今周每10萬人當中，錄得2,144宗感染病例，感染率屬英格蘭最高，較英格蘭平均每10萬人、錄得239宗病例高10倍，而80%感染病例更是18至29歲年青人。當地人口估計約69%為學生。

73%居民為學生的達拉謨（Durham）每10萬人當中，錄得2,011宗確診病例，屬感染率第2高的地區。此外，紐卡素（Newcastle）的North Jesmond每10萬人當中，錄得1,666.8宗確診病例，當地有56%居民為學生。

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英國於6月17日起，安排18至20歲年青人首次接種新冠疫苗，至今只有為數不多的學生開始接種新冠疫苗，導致年青人新冠肺炎確診數字激增。

例如在66.5%人口為學生的謝菲爾德市（Sheffield） 部分地區，當地只有約32%成年人已接種新冠疫苗，遠較英格蘭地區的78%接種率為低。

責任編輯：郭麗明