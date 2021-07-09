【室內設計】一家三口愛旅行 66萬裝修530呎公屋 酒店風格空間倍增 在家都可Staycation

香港人喜愛旅行，甚至會將這個活動叫成「回鄉」，一有長假期，一眾市民更會自動自覺買機票回到鄉下。說到旅行自然少不得住宿，越高級別的酒店就越住得舒適和放鬆。是次介紹的公屋單位正正就是屋主大愛的酒店風格，家中主要利用物料質地及櫃頂燈槽來營造酒店效果。

單位是青衣邨宜偉樓，一對夫婦連同小朋友居住，實用面積約 530 呎，用了約66萬港元裝修及設計。室內設計公司Design Information Center（DIC）接受《iMoney》訪問表示，屋主要求酒店風格和更多的收納空間，及改裝原本偏長、較暗的走廊，所以他們的設計重點會落於營造氣氛及走廊。

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為了配合酒店風格，單位整體用深色雲石紋的防花板及生態板主要物料，某些地方還用上了閃亮亮的材料，看起來感覺更奢華。DIC表示：「石紋主要為了襯色，如果全部用深色調就會顯得有壓逼感，效果也不好看，所以用了白色及淺色做對比、撞色。」

原本裝修前單位只用了牆身間隔，後來DIC決定拆除某部分的牆，用木紋收納櫃作分隔出房間和走廊。值得一提的是這種做法能加大活動空間，而且能做儲物效果。選用防花物料不容易弄髒，非常適合有小朋友的家庭。為了解決走廊較暗的問題，收納櫃頂上安裝了燈槽，看起來會比較舒服，不會覺得太長。DIC又指：「因為主燈光難以營造酒店感覺，所以單位大多數用燈槽及盒子燈。」

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裝修費用 清拆及水電：$174,000

泥水及木工：$237,000

油漆及傢俬：$227,000

雜項：$21,450 總共：$659,450

*資料由室內設計公司Design Information Center（DIC）提供

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責任編輯：張瑋婷