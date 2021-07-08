▲ 【中概股】內地加強監管逾15萬億美國中概股恐受牽連 美國交易所料成最大輸家

滴滴出行（美：DIDI）App因網絡安全遭下架事件持續發酵，外界觀望內地對境外上市的監管行動。彭博引述消息指，中證監正籌備收緊中概股海外上市監管，包括使用可變利益實體（VIE）架構的公司。在新規例下，以VIE架構的企業在香港或美國上市，都需要得到內地批准，而且可能威脅華爾街價值超過2 萬億美元（15.6萬億港元）的中概股，美國的交易所將會成為最大輸家。

內地據報研收緊中概股上市監管 VIE架構港美上市需批准【下一頁】

國務院周二（6日）表示，印發《關於依法從嚴打擊證券違法活動的意見》，提及要加強監管中概股，應對中概股相關風險及突發情況，推動建立監管制度。 市場估計，中央或收緊中國企業赴境外上市審批權，此舉除影響未上市企業外，有分析預料加強監管可能會威脅到已在美國上市的中概股。根據美中經濟與安全審查委員會資料，目前有近250間中國企業在紐約上市，累計市值達2.1萬億美元。

不少中國企業重新考慮是否赴美

外電分析指出，美國12月通過《外國公司問責法案》，要求在美國交易所掛牌上市的外國公司，必須遵守美國的審計標凖，否則將面臨退市。此舉有可能導致重要數據洩露。然而，目前並沒有法律允許中國國家互聯網信息辦公室（CAC ）或其他機構以數據安全為由干預海外上市企業，因此中央認為需要加強監管。

有銀行家及分析員預計，當局加強監管可能威脅數以十億計在美國上市的科技企業。另外，有美資投行的股票資本市場亞洲主管指出，已看到不少中國企業正在重新考慮是否應該去美國上市，更有業內人士指出，任何交易都必須以巨大折讓完成。

報道引述香港一間華爾街銀行的資本市場主管表示，他們已為下半年「艱難」市況做準備。

監管陰霾續困擾中概企業上市 瑞銀：香港有機會受惠【下一頁】

中概股IPO成華爾街銀行收入核心

納斯達克和紐約證券交易所可能成為最大輸家。根據 Refinitiv 的數據，在這兩個交易所中，中概股IPO累計籌集了超過1060 億美元，過去 18 個月共籌集了約 240 億美元。近年，這些IPO已成為華爾街銀行收入的核心。

另外，考慮到內地有嚴格的資本限制，加上企業赴海外上市的難度增，外國風險投資及私募股權投資對中國初創企業方面的投資也可能將會受壓。

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編輯：吳敏芳