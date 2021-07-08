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【ET講股通】梁耀康︰憧憬降准港股為何見股災？ 同場加映答股環節（立即觀看）（附文字內容）

股市 17:05 2021/07/08

分享：

恒指全日收報27153點，大跌807點，大市總成交2,052億元。認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，憧憬內地降準，港股今早高開，惟及後爆發小股災。

跌市受累多項因素，包括：一、不少券商認為降準未必出現，且降準或只針對中小企，惟不會大水漫灌，故市場憧憬有限；二、監管風險未除，科技股全綫受壓，保險股、石油股跌幅亦較大；三、技術走勢上，恒指向下跌破橫行區；四、殺牛證，重貨區位於27200至27700點。

科技股全綫捱沽  未宜博反彈

展望後市，恒指重要支持區為25000至26000點。內地監管金融科技，除了螞蟻集團，料亦將對微信支付出手，而美團亦有金融科技業務。美團 （03690） 跌6.4%至267.6元。騰訊 （00700） 跌3.7%至528元，重要支持看517元，失守宜減磅。

體育用品股跌幅相對較小，如安踏 （02020） ，可待回落至150元水平收集。國際家居零售 （01373） 亦可留意，望受惠消費券。科技硬件股前景勝軟件股。

事實上，港股今早高開後轉跌，已為走貨時機，目前未宜入市博反彈，待大市跌定再考慮，毋須心急。

【「ET講股通」問股環節，包括︰南方中證光伏、中遠海控、美團、港交所、阿里巴巴︰立即觀看

如有股票疑難，歡迎留言問股【按此

 

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安踏體育（02020） 騰訊控股（00700） 美團－W（03690） 恒指走勢 技術分析 新經濟股 投資推介

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