【開戶優惠】銀行推迎新獎賞 中資行豪擲4.3萬現金獎谷客

▲ 建行亞洲新推開戶迎新獎賞，最高豪獎4.3萬元。

7月甫開局，銀行搶推新客開戶優惠即開打，率先揭開戰幔的是建行亞洲，針對旗下「綜合理財」新客戶，提供迎新獎賞，合資格客戶最高獎賞4.3萬元。另一大行渣打，亦為全新優先私人理財客戶提供着數，合資格的全新客戶，最高也有機會厚獎4萬元。與此同時，大小銀行除了厚賞貴客大戶外，另有中小行另闢戰線，以嶄新的數碼化渠道大打便捷牌，如早前上海商業銀行及富邦，不約而同推出手機銀行開戶優惠，但並非豪擲銀彈，反而使出窩心招冧客，例如上商買股6個月內享零佣，以及投保有折扣等；富邦則打高息牌，做3個月港元定期存款享3.28厘年息，乃冠絕全城的息率等。

各銀行開戶優惠，可按下圖了解

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說回建行亞洲的新攻勢，上周四(7月1日)新推「綜合理財」服務，提供全面專業的財富管理服務，冀助客策劃未來。由即日起至今年8月31日，新客戶選用「綜合理財」服務，存入新資金並符合指定要求，首先可享1.7萬元的現金獎賞；再者，當合資格客戶完成指定投資產品交易、以及人壽保險計劃交易，並符合特定要求，可再享2.6萬元現金獎賞，合共最高有4.3萬元迎新獎賞。

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那邊廂，渣打則以影帝劉青雲做生招牌，專攻全新優先私人理財戶，最多可獲4萬元獎賞，包括：（1）新資金增長獎賞，每100萬元現金回贈有3500元，累積800萬元，最高有機會獎2.8萬元；（2）光顧投資產品如指定投資交易達100萬元，獲認購費用回贈、又或現金獎賞1萬元等。

此外，上商執行副總裁兼零售銀行業務總監陳志偉早前回應本報查詢指，該行為手機開戶推迎新獎，最高可獲7088元，買股及投保也有機會享優惠。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪