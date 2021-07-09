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【大行看法】瑞銀汪濤：降準不代表貨幣政策大幅轉向

股市 17:22 2021/07/09

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瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家汪濤表示，不認為國常會提出降準，就意味貨幣政策將大幅轉向。

人行周五（9日）宣佈，擬降準0.5個百分點，7月15日起生效。瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家汪濤在此之前表示，不認為國常會提出降準，就意味貨幣政策將大幅轉向。她說，雖然降準會增加銀行體系流動性、有助於降低市場利率，但認為貨幣政策正常化仍會繼續推進。

分析料或在第三季末定向降準，詳見【下一頁】

汪濤表示，預計信貸增速會繼續放緩，且主要由宏觀審慎監管收緊推動。更重要是，近期經濟增長動能走弱的重要原因，是因為部分地區疫情反覆，帶來局部活動限制、以及全球供應鏈存在一些供給瓶頸，包括晶片、大宗商品等，而這些因素或有望逐步緩解。

因此，認為今年中國GDP增速仍可以大概率超過政府的底線目標，並不需要過多的額外政策支援。

就下半年貨幣政策展望， 汪濤認為，央行有可能在未來幾周實施降準，未來幾日國常會的表述可能有助於提振市場情緒，推動市場利率回落，預計央行在下半年不會正式降息，但可能也不會像此前預期的那樣加息。

相關文章：【大行看法】景順：中國降準為正面信號　並非標誌人行貨幣政策重大轉變

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編輯：區嘉俊

貨幣政策 經濟 投資銀行 降準 瑞銀 GDP 香港 中國 亞洲
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