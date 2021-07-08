【大行看法】瑞銀汪濤：國常會提降準不代表貨幣政策大幅轉向

▲ 瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家汪濤表示，不認為國常會提出降準，就意味貨幣政策將大幅轉向。

國常會釋放降準訊號，瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家汪濤表示，不認為國常會提出降準，就意味貨幣政策將大幅轉向。她說，雖然降準會增加銀行體系流動性、有助於降低市場利率，但認為貨幣政策正常化仍會繼續推進。

分析料或在第三季末定向降準，詳見【下一頁】

汪濤表示，預計信貸增速會繼續放緩，且主要由宏觀審慎監管收緊推動。更重要是，近期經濟增長動能走弱的重要原因，是因為部分地區疫情反覆，帶來局部活動限制、以及全球供應鏈存在一些供給瓶頸，包括晶片、大宗商品等，而這些因素或有望逐步緩解。

因此，認為今年中國GDP增速仍可以大概率超過政府的底線目標，並不需要過多的額外政策支援。

就下半年貨幣政策展望， 汪濤認為，央行有可能在未來幾周實施降準，未來幾日國常會的表述可能有助於提振市場情緒，推動市場利率回落，預計央行在下半年不會正式降息，但可能也不會像此前預期的那樣加息。

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編輯：區嘉俊