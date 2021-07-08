【盈喜股】中遠海控預告上半年多賺逾31倍 大摩升目標價46%

中遠海控（01919）發盈喜，料上半年多賺逾31倍，更獲大行上調其目標價，惟股價仍要隨大市下跌，曾挫7.2%，低見16.2元，收市報16.24元，仍跌7%。

中遠海控指，預計上半年盈利約370.9億元人民幣，按年大升31.6倍，主要受惠於集裝箱航運市場持續向好。公司表示，中國出口集裝箱運價綜合指數（CCFI）均值為2066.64點，按年增長133.86%，較去年下半年亦增長92.4%，而公司通過增運力、保供箱、提服務等措施全力保障全球運輸服務，實現量價齊升。

大行予中遠海控投資評級及目標價﹕

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大摩於中遠海控盈喜後發表研究報告，認為公司第二季度業績預告強勁，因需求旺季預計在未來2至3個月會持續，相信盈喜影響正面，將會刺激股價進一步走高。該行重申對中遠海控「增持」評級，上調對其H股目標價46%，由14.54元升至21.2元，並調高對其今明兩年純利預測各99%及57%，反映費率較高的預期。

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記者：郭秀慧