【大行點睇】摩通調整公用股評級　續予煤氣「減持」　首選兩大股份

摩根大通發表研究報告，指香港公用股本年至今表現跑贏恆指6%，部分源於市場輪轉至防守性板塊。該行下調長江基建(01038)評級由「增持」降至「中性」，其自去年末季起股價累升28%，跑贏同期恆指18%升幅，料已反映英鎊對澳元匯價上升帶來的利好。該行目前首選粵海投資(00270)及中電(00002)。



報告料粵投在8月底中績公布時反彈，受惠供水及物業銷售盈利改善。該行喜好中電，因香港碳中和目標為純利帶來上行空間。該行續予煤氣(00003)「減持」評級，憂慮其新業務板塊資本開支增加惟資產回報率或僅2%。

報告補充，粵投股價跑輸30%呈現價值。去年末季業績遜色，致市場憂慮粵投盈利前景。該行認為，市場憂慮已過度，在新供水項目利用率上升下，內地水務盈利料改善，並料其非供水業務盈利將復甦。粵投股息收益現達5.7%屬歷史高水平，每年股息增長率料達4%。



摩通另解釋，長建自去年末季低位累升近30%，疫情後盈利復甦及英鎊對澳元升值已反映於股價。現時估值合理，股息收益約5%，每股分派料持平。撇除單次性遞延稅務支出，估算長建今年核心純利增長僅2%屬溫和，主因海外項目監管條款修訂。

摩通對公用股評級及目標價：

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