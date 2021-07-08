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【YouTube】YouTube演算法推薦錯誤影片　簡單2招改善問題

科技 17:09 2021/07/08

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近日有報告指出，YouTube用戶觀看後感到後悔的影片，7成都是經由YouTube官方推薦，甚至會推薦些涉及假訊息、仇恨言論的影片。

YouTube近年一直利用演算法，依照觀眾的觀看行為進行影片的推薦。惟近日有報告指出，YouTube用戶觀看後感到後悔的影片，7成都是經由YouTube官方推薦，甚至會推薦些涉及假訊息、仇恨言論的影片。

【AI監控】比利時藝術家用AI　監督議員開會情況

【YouTube廣告】YouTube更新政策　主頁頂部禁政治、酒精等廣告

製作Firefox瀏覽器的Mozilla基金會近日進行一項研究，透過旗下開發的「RegretsReporter」瀏覽器擴充功能作為調查基礎，邀請民眾匯報在YouTube上看到令人後悔的影片。統計顯示，有71%用戶匯報感到「後悔觀看」的影片，都是來自YouTube的演算法推薦，機率比使用「搜尋」的要高出 40%，而且有43.6%的影片內容，是與前一部影片完全無關。

報告又指，YouTube平台還會推薦違反平台政策的影片內容。據悉，約有200部匯報影片現已遭YouTube刪除，當中包括涉及仇恨言論、暴力內容、假訊息、詐騙的影片，即官方會推薦違反平台策略的內容。

Mozilla市場主管Brandi Geurkink 表示，YouTube應承認演算法設計會傷害及誤導用戶，希望透過 這份報告，可提高YouTube人工智能技術的透明度。YouTube回應外媒CNET指，調查發現用戶對於推薦演算法的情況是感到滿意的，無法正確得知Mozilla對於「後悔影片」的定義，以及報告內數據的有效性，但表明會持續跟進，並盡力改善。

若用戶想改善演算法的問題，Mozilla建議用家可前往「YouTube數據管理」頁面，並進入「YouTube 觀看記錄」和「YouTube 搜尋記錄」，刪除以後不想看到的內容，YouTube演算法就不會再計算相關影片。另外，用戶也可以取消「自動播放」功能，以及關閉推薦影片通知，甚至改用無痕模式，就不會再被YouTube推薦影片。

【YouTube】 YouTube下月1日起更改條款　未來將插播更多廣告

責任編輯：曾曉汶

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