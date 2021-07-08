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【異動股】PVDF供應緊張　東岳連升7日創新高　 累計升近70%

股樓投資 16:32 2021/07/08

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東岳(00189)股價續急升，最高見過10.3元，大升逾10%，收市仍逆市升逾6%。東岳已錄七連升，股價續創新高。

內地報道引述分析稱，鋰電用PVDF供應緊張局面，可能會延續到明年下半年，近3個月PVDF粉料、粒料價格從每噸7萬元(人民幣‧下同)升至14萬元，鋰電用PVDF從11萬元，升至15至20萬元。

PVDF主要應用於超耐侯建築塗料、光伏發電用封裝膜、鋰電池粘結劑及隔膜等三大領域。東岳旗下子公司華夏神州，現擁1萬噸PVDF產能，用於鋰電及新能源業務佔比較高。

 

 

 

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撰文 : 周兆邦

東岳集團（00189） 港股

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