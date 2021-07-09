【裝修熱話】「雙贏」套房　陽台安裝花灑馬桶和熱水爐　網民笑言「是房東贏兩次」

不少大學生都會選擇和朋友一起「夾租」，近日就有台灣網民在Facebook專頁「奇葩裝潢分享中心」投稿，分享了一個名為「雙贏推薦學生套房」的放租單位。但圖片中看見該單位的陽台中，在一面牆上安裝了鏡子、洗手盤、花灑、馬桶和電熱水爐，但陽台的另一側則有著著一面巨大透明玻璃，若住戶想要去廁所或洗澡還要先拉起窗簾。據租屋網顯示單位位於桃園市銘傳大學附近，套房月租5500台幣（約1525港元）。單位面積約250平方呎，房間內配有床、衣櫃、雪櫃、衣櫃等。

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【買樓抉擇】500多萬的開放式230呎單位 值不值得買？ 網民：睡覺時毫無私隱 【下一頁】

帖文引來不少網民留言，網民紛紛笑言「雙贏的意思是，房東贏兩次」、「大便通風、沖澡不悶，雙贏」、「小時候我家養的狗也是睡陽台」、「房東和他老婆贏」、「房東叫雙贏」、「房東贏兩次，雙贏」、「『雙贏』大概是人名吧」、「雙贏，指他贏兩次」、「連電熱水器都附在馬桶旁我就放心了，寒流來睡在窗簷上還能開熱水保暖。」、「省了抽風機的錢」、「這個廁所和洗澡的面積，是一般人家廁所的好幾倍大耶！而且還可以邊上大號邊洗澡」；留言中亦引出住在類似單位的住客：「我4年前真的租過這種的耶，好懷念」，留言令網民感無奈「不是你到底在懷念什麼…」、「這裡的人越來越奇葩了」。

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責任編輯：黃苑筠