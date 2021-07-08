【大行看法】晨星：美股幾個月內或出現5%至20%調整

▲ 晨星的報告顯示，估值吸引的美股數目減少。

晨星發布第三季美股展望，晨星首席美國市場策略師Dave Sekera表示，現時美股整體估值，較晨星公允值高約4%，認為投資者可把握機會持有寬護城河股票。他說，能源股連續第三個季度跑贏大市，但估值仍然被低估，雖然預計強勁的經濟增長將持續到2023年，但認為市場對未來盈利增長的預期過高。

就經濟及通脹預期，晨星美國經濟研究主管Preston Caldwell指，該行將今年美國GDP預測由5.3%上調至6.0%，並將通脹預測上調至2.9%，然而，仍然預計通脹將會回落至約2%的平均水平。

晨星的報告顯示，估值吸引的美股數目減少，根據晨星統計，目前該行的估值指標反映在幾個月內，市場會出現約5%到20%的調整。不過，該行仍然認為投資者有機會吸納一些優質及擁有寬護城河的公司。

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編輯：區嘉俊