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【新股IPO】喆麗控股2209暗盤　一手帳面賺1290元

新股IPO 05:33 2021/07/09

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近期新股表現造好，喆麗控股 （新上市編號：02209） 暗盤，於耀才暗盤交易場，喆麗收市報4.57元，較招股價3.28元升39.3%，一手（1000股）帳面賺1290元。

券商 最新報 招股價（元） 升幅 一手賺（元） 收盤時間
富途 4.54 3.28 38.4% 1260 18：30
耀才 4.57 39.3% 1290 19：30
輝立 4.44 35.4% 1160 18：30

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記者：謝卓榮

港股 喆麗控股（02209） IPO

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