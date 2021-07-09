【新股IPO】喆麗控股2209暗盤　一手帳面賺1290元

下一篇文章
【恒指夜期+ADR】夜期反彈108點 阿里美股低港1.7% 北水走資59.5億（不斷更新）
近期新股表現造好，喆麗控股 （新上市編號：02209） 暗盤，於耀才暗盤交易場，喆麗收市報4.57元，較招股價3.28元升39.3%，一手（1000股）帳面賺1290元。
|券商
|最新報
|招股價（元）
|升幅
|一手賺（元）
|收盤時間
|富途
|4.54
|3.28
|38.4%
|1260
|18：30
|耀才
|4.57
|39.3%
|1290
|19：30
|輝立
|4.44
|35.4%
|1160
|18：30
追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】 或使用【新股IPO】小工具
相關文章：
【新股IPO】喆麗YesAsia2209超額認購144倍 一手中籤率3.26%（附分配結果）
【新股IPO】康諾亞生物半日升三成、一手賺8350元 朗詩綠色生活首掛曾彈1.3倍
【中概股風暴】據報零氪科技擬擱置赴美上市計劃 業務牽涉醫療數據
2021書展早鳥3重賞︰《香港經濟日報》電子版全年至低價＋高達$340現金賞＋禮物<優惠詳情>
緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】
記者：謝卓榮