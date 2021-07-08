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【電動車】施耐德電氣拓香港電動車充電網絡　信和「凱滙」設超過420電動車充電器

商業 17:20 2021/07/08

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施耐德電氣目前於全港共53個地點，提供逾1,700個電動車充電器。

香港愈來愈多人駕駛電動車，政府早前公布了《香港電動車普及化路線圖》，發現香港電動車數量於過去10年，急增超過100倍。但充電地方不足，有公司便宣布要擴大充電網絡。

施耐德電氣目前於全港共53個地點，提供逾1,700個電動車充電器。其宣布，要擴展在香港的電動車充電網絡。並在近日與地產發展商信和集團合作，於「凱滙」設置東九龍區內的電動車充電設施，提供超過420個電動車充電器。

【滴滴出行】滴滴下架　分析師憂慮Tesla等汽車公司或面臨挑戰

加強業界合作　冀2025年設逾1.5萬個充電器
施耐德電氣香港區總裁趙啟文表示，透過加強與業界各方合作，期望於2025年在香港設置逾15,000個充電器，為電動車使用者提供便利的充電設施，以實踐城市的可持續發展。

【最佳僱主】調查：本港大學生預期平均月薪2.1萬元　Google及蘋果獲評極具吸引力僱主

另外，施耐德電氣提供智能電動車充電解決方案「智能電力分配系統」(EVLink Load Management System)。管理者可以監察及控制電動車充電設施，實時了解電量分配，以有效管理電力輸出安排。

該系統管理者毋需對電力網絡設備，進行大幅度調整或升級，可通過原有的樓宇電力基建架構，新增設置電動車充電設施，應對電力需求增長。

學者：亞洲私人消費市場復甦慢　仍低於疫情前水平

責任編輯：馬意文

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