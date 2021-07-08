柏傲莊III牆身底座混凝土不達標　新世界主動拆卸2幢重建　提優厚補償保買家安心

新世界發展（00017）及港鐵（00066）合作發展的大圍站上蓋物業柏傲莊III，因牆身底座混凝土檢測未達要求，決定主動拆卸重建，並向公眾交代事件，料需延期交樓約九個月，而受影響的住戶涉及846戶。 發展商指，會以最負責任的態度主動匯報，並向受影響的846戶買家作出以下四大承諾（見下圖）：

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新世界表示，於7月3日收到承建商協盛建築集團匯報，在同日的檢測中，發現其中部分位於第1座及第8座的牆身底座混凝土於強度測試中未達獲批設計的要求，並於7月6 日主動向港鐵及屋宇署通報，又指會責成承建商徹查事件成因，了解是否涉及相關工程的人為疏忽或監督責任等，並即時撤換相關工程的監督團隊。新世界強調，是次事件只涉及柏傲莊III正興建中的兩幢樓宇（第1座及第8座），而柏傲莊I及II的建築質量及安全，符合相關法例及法定要求。

早前開放的示範單位圖

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發展商又強調，一直高度重視其物業發展項目的質量，並秉持開誠布公、具高透明度的態度處理是次事件，務求令買家安心，而為確保柏傲莊III的樓宇質量及令買家安心，新世界決定把第1座及第8座已興建的樓層拆卸重建，預計入伙日期延遲約九個月，並向受影響人士致歉。

此外，新世界將於未來數天將安排專人跟進買家事宜，並陸續向柏傲莊III的買家發信，詳細解釋有關安排；並於7月9日起設立查詢熱線 (852)3563 7368（周一至周五早上10時至下午1時；下午2時至晚上8時），解答買家的疑問。

至於另外兩期項目方面，新世界指早前已完成檢測柏傲莊I及II的建築結構，檢測結果顯示，兩期共5座樓宇 （第2、3、5、6及7座）的結構安全均合乎相關法例及法定標準，有關檢測報告已呈交相關政府部門審閱。為令柏傲莊I及II的買家安心，本公司近日再主動委託獨立第三方機構進行覆檢，至今全部達標。

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