【大行看法】景順：中國降準為正面信號　並非標誌人行貨幣政策重大轉變

▲ 景順：中國降準為正面信號 並非標誌著人行貨幣政策重大轉變

國務院總理李克強日前在國務院常務會議表示，會適時運用降準等貨幣政策工具，加強對實體經濟的支持。景順亞太區（日本除外）全球市場策略師趙耀庭認為中國降準如箭在弦，這是一個正面的信號，表明中國的貨幣政策可能在短期內變得更加寬鬆，使市場流動性增加。而且，來越明顯的是，中國強勁的經濟反彈可能正在放緩，需要降低存款準備金率以提振企業活動。

分析料中國或在第三季末定向降準，看【下一頁】

趙耀庭相信，定向降準不是標誌著人行貨幣政策的任何重大轉變。即使經濟最近可能放緩，但仍在以健康的速度增長。另一方面，中國面對一些長期挑戰，例如國內已經很高的債務與GDP比率和投機性房地產市場轉趨活躍，這將迫使當局保持謹慎。他預期，次季中國經濟增長或會低於市場預期，按年及按季升8%及1.2%。

第二季度GDP增長可能會低於市場預期的按年同比8.0%或按季同比1.2%。

美國聯儲局指啟動削減買債門檻尚未達成，看【下一頁】

美股大致消化縮減買債消息

至於美股，趙耀庭指，最新的就業報告和美聯儲公開市場委員會的會議記錄表明美國經濟正在復甦，美聯儲官員繼續保持寬鬆立場。利率市場對本週的經濟事件做出反應，令利率定價為更平坦的水平，使政策利率曲線走低。

他相信，儲局仍將保持寬鬆，任何重大政策舉措都將在實際發生一段時間之前就與市場進行良好溝通，而明顯市場迫切希望美聯儲盡快宣布其縮減買債的時間表，以掃除一個關鍵的不明朗因素。

他認為，美國市場將在很大程度上對逐漸消化縮減買債的消息。美股繼續創新高，但他認為價值已被完全反映，更看好英國、歐盟和新興市場股票。

他又稱，儘管在新冠疫情上仍看到一些阻礙，但對美國經濟的復甦保持正面。

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編輯：袁諾曦