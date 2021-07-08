【內地熱話】女子於銀行存100萬人民幣　5年後離奇剩1元人民幣

內地有女子在銀行存款100萬人民幣，5年後，卻剩1元人民幣，因而提告，最終銀行須向原告人支付100萬人民幣及相關利息。

據內媒報道，2009年7月，孫小姐於山東棗莊原恆泰農村合作銀行存入50萬元人民幣，同年9月再存款50萬人民幣。2014年，恆泰農村合作銀行進行改制，變為棗莊農商銀行。孫小姐於2014年下半年取錢時發現，其戶口只有1元人民幣，便將棗莊農商銀行告上法庭。

山東省棗莊市薛城區人民法院判決書顯示，在2014年9月時，山東棗莊恆泰農村合作銀行自行終止有關合約，其債權債務由棗莊農村商業銀行股份有限公司承擔。棗莊農商行稱，原告未有證據顯示，其100萬元人民幣已交付給薛城農商行，又指孫小姐所提交的存摺屬偽造。

棗莊農商行續稱，孫小姐因涉嫌偽造、變造金融票證案，經當地公安分局於2017年1月6日立案偵查，後對其刑事拘留，後因患有嚴重疾病於2018年4月採取取保候審措施。此外，棗莊農商行辯稱孫小姐陳述2009年存入到2014年打算支取，長達近6年時間對該資金不予管理，不合常理。

然而，山東省棗莊市薛城區人民法院判決書指出，據司法鑑定報告及調查，在2020年4月9日，棗莊市公安局薛城分局出具《終止偵查決定書》，載明經查明沒有證據證實孫小姐實施變造金融票證的行為。人民法院判決書顯示，被告作為儲蓄存款合同關係中的金融機構，未盡到保證儲戶存款安全的義務，導致儲戶的存款損失，亦應承擔相應的法律責任。最終，法院判決，被告棗莊農村商業銀行股份有限公司薛城支行於本判決生效之日起10日內向原告孫小姐支付存款100萬元及利息。

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責任編輯：黎淑雯