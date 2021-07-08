【北水基金】內地首隻碳中和北水基金過關 逾百隻ESG產品總值1500億

▲ 內地ESG基金逾百隻，總值超過1500億元。

內地首隻主打碳中和的公募基金剛獲批，由總部設在上海自貿區的西部利得基金公司奪頭籌，為北水ESG領域揭新章。誠然，七翻身月最牛賽道頻翻波，繼科網股暴跌後，醫藥股亦飽受監管風暴所累，令今年的領漲板塊，輪流長牛告終。同樣，去年底備受捧的港股通基金，可惜經歷8連挫，恒指插水逾兩千點，一眾滬港深產品，7月份的投資成績更慘不忍睹。

難怪內媒指，在哀鴻遍野下，唯一逆市具抗跌力的，是甚有錢途的ESG投資，畢竟受國策大力扶持，故成為公募布局熱點。市面逾百隻基金，總額突破1500億元（人民幣，下同），早前招商基金及浦銀安盛基金等，已爭相推出ESG主題基金，逾五成基金成立以來收益翻一番，回報率在100%以上，遂令業界大舉布局此當旺領域。

近千隻北水基金蓄勢待發【下一頁】

ESG是英文Environmental（環境）、Social（社會）和Governance（公司管治）的縮寫，是關注企業環境、社會、管治績效的投資理念。Wind數據顯示，目前ESG基金，既有「ESG」字樣的主題基金，也有聚焦新能源、環保、低碳等主題賽道的概念基金。已成立的ESG基金逾121隻，總規模逾1500億元。其中6月推兩產品，分別為浦銀安盛中證ESG120策略ETF，以及招商滬深300ESG基準ETF等，今年以來推出的ESG基金逾15隻，新近再有西部利得碳中和混合基金，伺機上架。

截至6月22日，從成立至今的業績來看，115隻基金，當中有95隻回報率超逾10%，更有59隻回報率在100%以上，佔比高達51%。其中，易方達ESG責任投資、南方ESG主題A、華寶MSCI中國A股國際通ESG等，成立以來回報分别高達95.38%、85.59%、51.23%；即使放眼短線，經近一年時間來看，115隻基金有88隻回報率在10%以上，其中有45隻基金更超逾50%。

花旗亞太區可持續融資金額大升4倍【下一頁】

南方基金經理章暉表示，南方ESG主題基金的投資理念，是把企業的環保、社會責任履行、和公司治理等因素纳入分析框架，结合宏觀經濟、行業分析和企業財務報表分析等，從長期可持續角度，力爭篩選出能夠長期作價值創造的優質股。

諾亞財富認為，ESG投資的本質，是選出真正高質量可持續發展的公司，聚焦企業長期價值，而非依靠以資源消耗作為商業模式的公司。

滙添富ESG可持續成長基金的基金經理趙鵬程表示，如果企業注重社會責任及環保，其品牌認可度更高，業績超越同行應該是大概率事。

招商基金料，布局ESG「碳達峰」及碳中和是未來重要戰略部署，將為ESG發展提供重要機遇。减緩氣候變化等ESG產品，為實現經濟低碳轉型提供重要支持。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪