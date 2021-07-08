【自駕機械人】Grubhub夥Yandex研自駕機械人　在美大學校園內運送食物  

▲ 外送平台Grubhub將聯同俄羅斯自動駕駛初創公司 Yandex 研發機械人，在美國大學校園內送餐。（Yandex官方照片）

外送平台Grubhub 近日宣布將聯同俄羅斯自動駕駛初創公司 Yandex 研發機械人，在美國大學校園內送餐。他們計劃生產數百個六輪自動駕駛機械人，在當地各城市不同大學校園內充當「流動午餐盒」。

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據悉，該送餐機械人可在行人路、橫街窄巷及馬路上行走，它更可到達汽車無法進入的校園區域，方便用戶在校園不同範圍領餐。Yandex稱，使用機械人送貨有助降低勞動力成本，目前主要以大學生為試業對象，有望日後可擴大送餐範圍至校園以外。

Grubhub則表示，他已跟美國250多所大學校園建立了合作關係。該機械人會於稍後大學開學後正式投入送貨服務 。該企的企業和校園合作夥伴副總裁Brian Madigan指，他們致力於為當地的大學生提供具有成本效益和快速的食品訂購及運送服務。

人們在疫情期間對送餐機械人的需求急增，但外界推測這種需求可能會隨當地食肆陸續恢復營運而遞減。

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責任編輯：陳泳如