【疫市營商】Subway在美銷售持續下滑　將推全新餐單吸客

▲ Subway近年面對銷售持續下滑的問題，下週將在全美推出全新餐單，希望可以為客人再次帶來新鮮感。

Subway近年面對銷售持續下滑的問題，故下週將在全美推出全新餐單，希望可以為客人再次帶來新鮮感。Subway形容這是史上最大型的餐單調整安排。

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CNN報道，Subway將改造其意大利麵包和雜糧麵包的新配方，以及新的三文治配料。該連鎖店也會調整現有菜單，還會重新帶來昔日的一些菜式，如美式嫩烤雞肉（Rotisserie-style chicken）和燒烤牛肉（Roast beef）等。為鼓勵顧客嘗試新食材，Subway數千間門店將在 7 月 13 日贈送 100 萬個免費三明治，該店還會更新其應用程序的介面，並與 DoorDash 合作讓顧客可直接在應用程程上付款。

Subway剛成立時是以客製化打響名號。根據餐飲服務研究和諮詢公司 Technomic 的數據，Subway美國分店的銷售額近年來一直在下降。其2013 在美國的銷售額為 123 億美元，是過去15 年中表現最好的一年，但直至去年下滑至只有約 83 億美元。

Subway 行政總裁John Chidsey表示，隨著時代變遷，顧客對健康食品的看法已經產生了變化，且想要更多的創新元素，不單再只是客製化。考慮到這一點，故公司作出是次更新菜單的調整，希望可以為客人再次帶來新鮮感。

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責任編輯：蘇穎琪