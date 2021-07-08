【乘車獎賞】慶屯馬綫全綫通車 港鐵送10萬張單程車票（附登記步驟）

上月27日屯馬綫二期終通車，為慶祝屯馬綫全綫通車，港鐵宣布送10萬張單程車票。不過市民需先下載港鐵的手機應用程式MTR Mobile，用戶登入領取免費本地單程車程。每位登記用戶最多可享一程，適用於乘搭港鐵本地單程車程，惟機場快綫、輕鐵、東鐵綫頭等、羅湖及落馬洲車程、港鐵巴士及港鐵接駁巴士除外。

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領取時間：

2021年7月9日下午2時 - 2021年7月11日晚上11時59分

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