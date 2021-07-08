【有相睇】青衣曉峰園移民盤不平賣　全屋日系風靚設計　貼市價950萬沽

部分人原預計，業主為了移民，不惜平賣單位，終致樓價大跌，但現時未必如此，皆因移民盤不一定代表要平賣。中原地產楊麗珍說，青衣曉峰園6座低層D室，實用面積790平方呎，三房套間隔，附有靚裝修，由於業主決定移民，故於上月底放盤，起初叫價970萬元，終減價20萬元，以950萬元貼市價易手，實用呎價約12,025元。

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從代理提供的相片可見，單位採用日系風格設計，配以木材元素，感覺清新，而且設有不少儲物空間。值得留意的是，由於單位成交價平過1,000萬元，理論上受惠新按保計劃，可以承造八成按揭，以上述單位成交價計，首期只需95萬元。

資料顯示，原業主於2012年以528萬元購入上址自住，持貨9年，現帳面獲利約422萬元，物業期內升值近八成。

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