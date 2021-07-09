【柏傲莊III】新世界股價未止跌再挫近4%　柏傲莊III兩座拆卸賠償連重建料涉逾10億元（第二版）

▲ 新世界柏傲莊III兩座拆卸賠償連重建料涉逾10億元

新世界 （00017） 大圍站上蓋物業項目柏傲莊III牆身底座混凝土未達設計要求，新世界決定主動拆卸柏傲莊III第1座及第8座重建。消息指，柏傲莊III拆卸、重建及賠償費用，料涉逾10億元。新世界發展昨（8日）跌3.9%，今日早段再跌近4%，最新報37元，盤中曾低見36.8元，成交1.28億元。港鐵 （00066） 跌0.7%，最新報43.8元。

新世界發展表示，受重建影響的柏傲莊III買家涉846戶，並就延期交樓向受影響人士致歉，並向受影響買家作出承諾，買家可選擇繼續完成買賣合約，或即時取消成交，無論選擇哪一個方案，均可以獲得額外津貼及利息補償。

屋宇署指第1座及第8座的整體結構沒有明顯危險【下一頁】

柏傲莊III事件料導致賣樓收入延期入帳

交銀國際聯席董事（房地產研究）謝騏聰昨日稱，柏傲莊III事件導致柏傲莊III延遲交樓，必定會影響入帳日期，但新世界的工程結構造成的損失相信不大，而且柏傲莊III事件並不代表新世界對工程要求及質量監控有問題，反而是有質量監控，才在起樓初樓發現事件，但估計事件會導致新世界股價跟隨大市回落，料初試38元水平。

新世界今日股價已跌穿38元水平。

招銀國際策略師蘇沛豐稱，新世界股價短線料走弱，未來發展要留意延期交樓導致的損失，會否有保險賠償。

新世界鄭志剛早前料今年中小型住宅樓價料升5%【下一頁】

柏傲莊III由新世界及港鐵合作發展，新世界於7月3日收到承建商協盛建築集團匯報，在同日的檢測中，發現其中部分位於第1座及第8座的牆身底座混凝土於強度測試中未達獲批設計的要求，並於7月6 日主動向港鐵及屋宇署通報，新世界決定主動拆卸重建，預計交樓日期推遲9個月。

港鐵：已要求發展商提交詳細徹底調查的報告

港鐵表示，一向高度重視其物業發展項目的質量，對此事十分關注，已要求發展商提交詳細徹底調查的報告及作出跟進，以確保相關樓宇符合已獲批設計的要求，並充分考慮受影響買家的利益。

港鐵指，已敦促發展商在跟進過程中必須充分考慮買家的利益。發展商會主動聯絡受影響的柏傲莊第三期買家，並提供適切的跟進方案，亦已就事件設立專屬的熱線電話3563 7368，方便買家查詢。

（第二版加入分析師意見）

詳細報道可參見【地產站】文章：柏傲莊III牆身底座混凝土未達設計要求 新世界主動拆卸重建保質素及徹查事件