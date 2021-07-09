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【柏傲莊III】新世界股價再插2.7%　柏傲莊III兩座拆卸重建料花費10億至12億元（第三版）

股市 16:58 2021/07/09

分享：

新世界柏傲莊III兩座拆卸賠償連重建料涉逾10億元

新世界 （00017） 大圍站上蓋物業項目柏傲莊III牆身底座混凝土未達設計要求，新世界決定主動拆卸柏傲莊III第1座及第8座重建。消息指，柏傲莊III拆卸、重建及賠償費用，料涉逾10億元。新世界發展昨（8日）跌3.9%，今日早市再插5.3%，全日收報37.35元，跌2.7%，成交10.22億元。港鐵 （00066） 收升0.2%，報44.2元。

新世界發展表示，受重建影響的柏傲莊III買家涉846戶，並就延期交樓向受影響人士致歉，並向受影響買家作出承諾，買家可選擇繼續完成買賣合約，或即時取消成交，無論選擇哪一個方案，均可以獲得額外津貼及利息補償。

屋宇署：6月18日已收到未達強度報告，可見【下一頁】

柏傲莊III事件料導致賣樓收入延期入帳

大華繼顯發表報告指，新世界向柏傲莊III買家賠償額，最多佔單位樓價7.6%，預計大部分都會選擇延後收樓，估算總賠償額約花6億元。重建費用方面，大華繼題預計將由新世界發展全額承擔，額外再花6億元，令新世界發展於事件總共額外多花12億元，相當於柏傲莊III合約銷售額9%或全個柏傲莊合約銷售的3%。

大華繼顯稱，新世界發展在事件的額外使費，相當於資產淨值0.6%，而柏傲莊III銷售入帳料由2024財年延至2025財年。雖然公司短期股價受累事件發展，但新世界最新每股資產淨值約82.81元，以47%折讓作估值，該行將新世界發展目標價由47元調低至43.5元，維持買入評級。

交銀國際聯席董事（房地產研究）謝騏聰則稱，事件賠償只會對新世界2022財年核心盈利產生中單位數影響，預計新世界損失上限約10億元，實際可能只有約5億至6億元。

招銀國際策略師蘇沛豐稱，新世界股價短線料走弱，未來發展要留意延期交樓導致的損失，會否有保險賠償。

新世界鄭志剛早前料今年中小型住宅樓價料升5%【下一頁】

柏傲莊III由新世界及港鐵合作發展，新世界於7月3日收到承建商屬於新世界建築的「協盛建築集團」匯報，在同日的檢測中，發現其中部分位於第1座及第8座的牆身底座混凝土於強度測試中未達獲批設計的要求，並於7月6 日主動向港鐵及屋宇署通報，新世界決定主動拆卸重建，預計交樓日期推遲9個月。

港鐵：已要求發展商提交詳細徹底調查的報告

港鐵表示，一向高度重視其物業發展項目的質量，對此事十分關注，已要求發展商提交詳細徹底調查的報告及作出跟進，以確保相關樓宇符合已獲批設計的要求，並充分考慮受影響買家的利益。

港鐵指，已敦促發展商在跟進過程中必須充分考慮買家的利益。發展商會主動聯絡受影響的柏傲莊第三期買家，並提供適切的跟進方案，亦已就事件設立專屬的熱線電話3563 7368，方便買家查詢。

（第二版加入分析師意見、第三版加入大華繼顯估算）

詳細報道可參見【地產站】文章：柏傲莊III牆身底座混凝土未達設計要求 新世界主動拆卸重建保質素及徹查事件

港股 新世界發展（00017） 柏傲莊 柏傲莊III 柏傲莊II 柏傲莊I 新世界
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