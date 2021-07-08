【大行點睇】監管政策不確定性高 大和腰斬新東方目標價

大和發表報告，指預期新東方 （09901） 2021財年收入按年升43%，在收入指引目標屬較高水平。該行指，由於增加對導師的補償，預計公司第四財季的經營利潤率將錄得負數。

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早前內地政府公布降低學生課程負擔及校外培訓負擔，大和指明顯影響公司K12業務，大和指，由於監管不確定性，預計新東方將縮減擴張課室的規模，由原來按年升20%至25%，急降王低至中雙位數。對於2022財年首季業績，大和指由於海外業務的基數較低，預計新東方總收入按年升48%。

大和把新東方目標價由154元降至85元，維持「買入」評級。

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