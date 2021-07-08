【互聯網監管】科技股監管加劇哪些行業風險較低？　瑞信列選股次序

▲ 【科網小股災】科技股監管加劇哪些行業風險較低？ 瑞信列選股次序

內地接連加強監管科技行業，中資科網股再遇回調，騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 兩大巨頭齊跌近4%。綜合內地監管機構行動，科網巨頭面臨4大監管方向：反壟斷、阻無序擴張、保障小商戶、數據安全。瑞信分析，數據安全是最新冒起的議題，監管引伸的風險需時間反映，中資科技股估值難免落後，而且會逐步反映業績之上。

因應各項監管風險，瑞信訂出選股次序為騰訊、美團 （03690） 、拼多多（美：PDD）、阿里巴巴、京東 （09618） ，該行目前予新東方（美：EDU）中性評級，好未來（美：TAL）更只予跑輸大市評級。

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瑞信表示，與投資者討論時，大部分都對科技股持觀望態度，部分更會繼續轉至增長前景較明朗的股份如汽車股、體育用品股、舜宇光學科技 （02382） 、藥明生物 （02269） 、港交所 （00388） 等。

瑞信引述科技業內法律專家，內地收緊科網監管短期不會改變，而目前對網絡安全、數據安全的行動剛剛開始，而針對壟斷行為的執行預計今年已處於高峰，明年有望回落。

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分析列舉已知的科技監管風險範圍，包括金融科技的潛在系統風險、網上教育監管、外賣行業的勞工保陣、社區團購割喉競爭、網購直播帶貨、綜合節目中支持偶像的不良活動。

瑞信分析，針對網絡遊戲的監管在2018年周期已經大致完成，因此相信遊戲收入佔比高的騰訊防守性最佳；美團的風險主要集中在反壟斷、勞工權益和社區團購業務；阿里巴巴調查已經結束，公司首要面對風險來自增長和競爭問題。

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編輯：麥德銘

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