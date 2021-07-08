【最住僱主】調查：本港大學生預期平均月薪2.1萬元　Google及蘋果獲評極具吸引力僱主

▲ 據國際研究機構Universum最新公布的「2021最理想的僱主排名Top 100」研究結果指出，科企Google及蘋果（Apple）均獲本港商科、工程與自然科學及IT學系大學生心中，列入最具吸引力僱主的Top 3。

在疫情新常態下，本港大學生對於「理想僱主」的考量因素又有何不同？據國際研究機構Universum最新公布的「2021最理想的僱主排名Top 100」研究結果指出，科企Google及蘋果（Apple）均獲本港商科、工程與自然科學及IT學系大學生心中，列入最具吸引力僱主的Top 3。

該調查共訪問了6,270名本港大學生，受訪者的學科領域分別是商業/商務、工程/自然科學、IT、人文/人文藝術/教育。

2021理想僱主排名：

學科領域 商業/商務 1/ Google 2/ J.P. Morgan 3/ 蘋果 4/ HSBC 5/ 香港政府部門 工程/自然科學 1/ 香港政府部門 2/ Google 3/ 蘋果 4/ 醫管局 5/ 香港機場管理局 IT 1/ Google 2/ 蘋果 3/ 微軟 4/ Facebook 5/ IBM

【蘋果招聘】蘋果捨棄員工須於Apple Park工作 調整招聘要求迎合遠距工作

就業保障及薪酬為首要考慮

Universum亞太區執行董事Mike Parsons表示，香港年輕人才就業考慮因素與往年不同，即使他們有其他因素考量，但現時更重視就業保障和未來薪酬。其調查結果顯示，本港學生認為「豐厚的未來薪酬」最重要。過去兩年間，「友善的工作環境」曾是受訪學生的首要條件，但學生今年更為著重「就業保障」，其排名從第九位升至第六位。相反，工作生活平衡的重要性顯著下降，從去年的第二位跌至今年第七位。

Mike Parsons續指，疫情令市場前景不明朗，亦充滿未知數，追求安穩的工作可謂意料之內。職場文化方面，如友善的工作環境依然是關鍵的考慮因素，但可以想像的是，隨着遙距辦公文化愈趨普及，求職時人才不會再視之為首要考慮因素。

若僱主希望成功奪得年輕人才，便需清楚了解他們的競爭對手、明白什麼能吸引目標人才，找出自己的競爭優勢，繼而制定合適的企業品牌策略。

商科學生的薪酬期望最高

調查指出，本港大學生的平均預期年薪為25.4萬元，即平均月薪2.11萬元。雖然市場受疫情影響，但商科學生對薪酬的期望仍為眾多受訪學科之中最高，平均年薪為24.8萬元，較2020年上升了 1%。

相反，IT學科及工程與自然科學，則分別將預期年薪大幅下調至22.5萬元及24.6萬元，分別較2020年下跌18%及11%。

【求職Tips】安永預告明年聘450港澳畢業生 STEM人才最搶手 求職者宜留意大灣區

【疫市革新】安永新辦公室融合科技+ESG 首度聚集3,500名員工

安永排名躍升63位 藥廠巨頭評價高

在疫市下，安永的排名升幅最大，調查顯示該會計師行獲IT學生評為第17位，較去年躍升63位。商科生則因「清晰晉升機會」，將安永評為第7位，較去年上升10位。

工科學生對藥廠評價較高，使輝瑞的排名大幅躍升至第七位（上升 43 位）。藥廠巨頭深得學生青睞，似乎與其在新冠疫情期間的業務增長及曝光率有關，調查發現學生對輝瑞的認知度從42% 升至84%，較去年高出一倍。

調查發現，「為未來職場生涯提供良好資歷」和「專業培訓及發展機會」均是最受本港學生認可的僱主特質，也是安永及輝瑞等企業排名大幅躍升的主因。

責任編輯：張寶燕