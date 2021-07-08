【兼職推介】統計處招聘訪問員 時薪111元 入職條件簡單不妨一試

常言道「大學五件事」讀書、上莊、住Hall​（住宿舍）、做Part time（做兼職）及談戀愛，大學生空餘時間多，不少都會兼職，不過時薪過百又不需體力勞動的工種選擇不多。政府統計處勞工統計調查組近日招聘時薪訪問員，時薪111元，空缺入職條件簡單，有興趣者可瀏覽以下資料，申請將於7月14日截止，可以郵寄方式遞交申請，惟要注意該職位不可網上申請，有意者就要把握時間了。

入職條件及職責：

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聘用條款：

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申請手續：

申請表格 [通用表格第340號 (3/2013修訂版)] 可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站 下載。

已填妥的申請表格須於截止申請日期或之前送達下列招聘部門的聯絡地址。請在信封面註明「申請時薪訪問員職位」。為避免郵件未能成功派遞，申請人在投寄前請確保信封面已清楚寫上正確地址及已支付足夠郵資。所有郵資不足的郵件將不會派遞至本處，並會由香港郵政按情況退還寄件人或銷毀。申請人須自行承擔因未有支付足夠郵資而引致的任何後果。信封上的香港郵戳日期將被視作申請日期。

除申請表格外，申請人必須同時遞交文憑／證書副本、正式的學業成績報告副本及工作證明副本，否則申請將不獲考慮。申請如逾期遞交或資料不全，或並非使用指定申請表格，或未妥為簽署，或以傳真或電郵方式提交，或沒有提交相關證明文件副本，或所遞交的證明文件不足，有關申請將不獲受理。獲邀參加遴選面試的申請人通常在截止申請日期後6星期內接獲通知。申請人如未獲邀參加遴選面試，則可視作落選論。

聯絡地址:香港灣仔港灣道12號灣仔政府大樓20樓政府統計處勞工統計調查組（一）

查詢電話:2582 4780

截止申請日期(日/月/年) :14/07/2021 23:59:00

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