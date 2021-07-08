【印尼疫情】確診及死亡人數創新高 醫療系統瀕崩潰

印尼新冠疫情持續惡化，最新單日確診及死亡人數突破新高。疫情重災區爪哇島的醫療物資嚴重短缺，對全國醫療系統造成嚴重負擔，推至近乎崩潰邊緣。有官員更估計，印尼每日確診可能攀登至高達7萬宗。

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印尼周三（7日）公布最新單日增加34,379宗確診，另有1,040宗死亡個案，兩者同樣創下新高。負責處理爪哇島及峇里島（Bali）疫情的政府官員潘查伊坦（Luhut Pandjaitan）更表示，印尼的確診人數恐怕會上升至最高每日7萬宗。

由於疫情加劇，爪哇島（island of Java）出現醫療物質短缺，氧氣﹑藥物﹑床位甚至醫護人員嚴重不足。部分醫院因眾多醫護病倒或氧氣供應減少，被迫暫時關閉急救服務。

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東爪哇省巴米加三（Pamekasan）最大醫院的醫生安瓦爾（Syaiful Anwar）表示，當地醫院即使立即增加100張病床，仍然供不應求。醫院同時需要面對人員短缺問題，今周已有逾10名醫生確診，急救室醫生數目由3人降至1人。另外，用以抗病毒的藥物瑞德西韋（remdesivir）亦供應短缺。

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安瓦爾更指出，過去兩周已有50人死於醫院內，多數新冠患者在抵達醫院後1日內死亡。安瓦爾估計，實際死亡人數會更高，因為不少病人目睹醫院人滿為患後離開。

責任編輯：吳漢培