世衛警告過早解封「愚蠢」 反斷送抗疫成果

▲ 世衛警告過早解封讓更多人染疫的做法愚蠢，恐斷送長期抗疫成果。

面對Delta變種（印度首先發現）等威脅，英國與新加坡等國仍準備解封。世界衛生組織（WHO）周三（7日）警告各國決定解封時要額外謹慎，形容過早解封讓更多人染疫的做法愚蠢，恐斷送長期抗疫成果。

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WHO緊急項目負責人瑞安（Michael Ryan）周三表示，如果說所有人都有足夠防護力可恢復正常生活，這對全球所有地區而言都是一個危險的假設。

瑞安敦促各國應採取謹慎態度來處理解封，以免各國一旦過早解封，就會斷送長期抗疫取得的成果（lose the gains you've made）。

他更形容太早解封會讓民眾更早感染新冠肺炎，從流行病學的角度來看是愚蠢做法（epidemiological stupidity）。

瑞安提及各國解封進度時，強調疫苗接種率較低的國家如過早解封，這些因素加起來就有如混合毒藥（toxic mixture），恐令醫院再次爆滿。

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瑞安早前已警告各國應避免過早解封，指美洲每周增加近百萬宗確診，而歐洲每周也增加50萬宗確診，因此疫情仍未消失。

WHO周三宣布，全球已突破400萬人死於新冠肺炎。WHO總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）形容全球疫情正處於危險時刻，而實際死亡人數甚至更高。

WHO再次敦促各國分享新冠疫苗，來保護低收入國家的醫療護理人員、長者及高危群體，並將疫苗接種計劃對象擴大到兒童。

責任編輯：鄭錦玲