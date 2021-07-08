【平台整改】工信部：將持續整治App　阿里巴巴、騰訊已完成整改

▲ 工信部表示，近期收到用戶投訴，不少流動應用程式出現各類違規行為。

工信部周四（8日）表示，為保障流動應用程式（APP）用戶權益，近日當局持續大力整治流動應用程式。截至目前，百度 （09888） 、阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、字節跳動等68間互聯網巨頭已按照要求完成整改。

工信部表示，近期收到用戶投訴，不少流動應用程式出現各類違規行為，當中包括在信息頁面利用文字、圖片等方式欺騙誤導用戶、關閉按鈕「小如螻蟻」、彈窗信息「近於無形」。當局表示，已就上述違規行為進行集中整治，督促企業重視用戶訴求，解決有關問題。

當局亦引述數據指，在今年第二季度，投訴或舉報開屏彈窗信息的用戶數量按季下跌5成，投訴流動應用程式誤導用戶點撃至第三方頁面的問題則按年下跌8成。當局未來將繼續加大工作力度，持續進行整治。

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編輯﹕賴奕羚