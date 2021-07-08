【國泰新品牌】渣打國泰萬事達卡代替原有AsiaMiles聯營信用卡　最低3元一里

▲ 【國泰新品牌】渣打國泰萬事達卡代替原有AsiaMiles信用卡 迎新最多送20萬里數、最低3元一里

國泰航空 （00293） 本周表示會以「國泰（Cathay）」品牌，統合馬可孛羅會、亞洲萬里通Asia Miles的產品及服務，並於今日（7月8日）公布首張新國泰新品牌聯營信用卡。渣打、國泰和Mastercard 公布推出「渣打國泰萬信達卡」取代「渣打亞洲萬里通萬事達卡」，持卡人可以各類簽賬賺取「亞洲萬里通」里數，並保持獨家使用銀行服務直接賺取「亞洲萬里通」里數。

3款新卡包括「渣打國泰Mastercard信用卡」、「渣打國泰Mastercard信用卡 - 優先理財」及「渣打國泰Mastercard信用卡 - 優先私人理財」。

渣打表示，「優先理財」及「優先私人理財」持卡人，可使用國泰航空商務貴賓室並優先辦理登機手續及登機，或於推廣期內享有限量馬可孛羅會銀卡或金卡會籍待遇，並最多獲贈200,000迎新里數。入門版「渣打國泰Mastercard信用卡」則最多有60,000里數。

3張信用卡於國泰或香港快運航空簽帳每消費3元可獲一里數，在食肆、網上或海外簽帳每4元換一里數，其他港元消費簽帳每6元換一里數。

圖解三款新卡的重點和外觀

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國泰航空以「國泰」品牌 整合馬可孛羅會及Asia miles儲分，可見【下一頁】

國泰顧客關係及零售總經理施愷民稱，是次合作是「國泰」新品牌的頭炮，會將國泰航空、馬可孛羅會及亞洲萬里通匯聚為一，新信用卡可顧客可享最優惠的里數兌換比率。

渣打香港個人、私人及中小企業銀行部主管王麗珠表示，雖然疫情暫緩不少外遊計劃，但港人仍然偏愛以信用卡簽賬賺取里數，舊有聯營信用卡全年平均簽賬額較市場平均水平高出近20%，今年2月至4月期間的信用卡活躍比率更高達90%。

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編輯：麥德銘

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