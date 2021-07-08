冰島試行一周工作4天制度　研究員稱大獲成功

香港生活節奏急速，加班早覠成為普遍現象，如果要縮短工時，似是會增加工作負擔；不過工時過長，一樣會令工作與生活失去平衡。冰島早前試行一周工作4天的制度，有研究機構則形容為「大成功」。

據《BBC》報道，冰島於2015年至2019年間試行一周4天工作制，為雷克雅未克市議會和冰島政府所試行，共約2,500人參與、佔當地工作人口1%。多數人由每周原本工作40小時，改為每周工作35至36小時，而薪酬維持不變。英國智庫「自治（Autonomy）」以及冰島永續民主協會（Associatoin for Sustainable Democracy，ALDA）的研究人員表示，雖然縮短工時，但大部分場所的生產力並未有太大改變，甚至有所提升。有參與人士表示，壓力也因此減少，而且出現職業倦怠的風險下降，同時改善身體健康及更能在生活與工作間取得平衡。

英國「自治」智庫的研究主任Will Stronge認為，這項研究正正顯示，世界有史以來最大的一次公共部門縮短每周工時試驗，從各方面來看都是大獲成功。有研究人員則指出，現時冰島有86%的勞動力人口已轉向更短的工作時間，同時維持薪酬水平。

報道稱，現有部分國家已試行類似制度，包括西班牙一些企業試行一周4天工作制、新西蘭的聯合利華（Unilever）也有員工參與試行制度，其工時削減20%，但薪酬不變。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黎淑雯