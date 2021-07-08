【市場壟斷】蘋果、Google預載程式霸占排行榜　Facebook研究炮轟不公平

▲ Facebook直接批評蘋果及Google的預載程式影響生態圈，讓第三方程式難以競爭。

Facebook近年不斷控訴蘋果及Google壟斷市場，阻礙創新與競爭。近日Facebook又有新搞作，出資委任研究調查機構Comscore進行研究，得出的結論顯示，使用iPhone或Android手機的用戶，最常用的應用程式都是由蘋果和Google自家開發的預載程式。Facebook直接批評蘋果及Google的預載程式影響生態圈，讓第三方程式難以競爭。

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外國科技網站The Verge報道指，Comscore近日公布最新調查結果，顯示iOS排名前20的程式，有75%都是由蘋果預載推出；而Google在Android上的排名前20的應用程式中，有60%是由Google開發。兩個平台上排名前四名程式，均由各自的母公司開發。調查指出，此情況代表用戶都傾向使用原廠預載在手機內的程式，不會另外下載其他應用程式。

▲ Comscore近日公布最新調查結果，顯示iOS排名前20的程式，有75%都是由蘋果預載推出；而Google在Android上的排名前20的應用程式中，有60%是由Google開發。（The Verge資料圖片）

另值得一提的是，蘋果自家研發的計算機程式使用數量也相當高，超過7800萬人使用，比Android手機上使用的Gmail用戶還要多。至於第三方程式，Facebook與Instagram都分別出現在iOS及Android的排行榜上，其中Facebook Messenger更成功在Android排行榜中上榜。

Facebook發言人Joe Osborne直言，是次報告可明顯揭露蘋果和Google預載程式對程式生態的影響力，讓競爭不公平。蘋果發言人則向The Verge表示，此調查是由Facebook資助，數據是從2020年12月才開始，研究方法存在瑕疵，結果和Comscore在今年4月對應用程式使用情況進行的排名相矛盾，拒絕回應報告內容。

蘋果發言人補充指，第三方應用程式在各個類別中，都與Apple自家應用程式存在競爭，表現也能非常成功，蘋果並沒有壟斷市場。

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責任編輯：曾曉汶