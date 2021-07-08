  • 31°C
香港時間 : 2021708日 (四) 14:10
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【市場壟斷】蘋果、Google預載程式霸占排行榜　Facebook研究炮轟不公平

科技 13:31 2021/07/08

分享：

Facebook直接批評蘋果及Google的預載程式影響生態圈，讓第三方程式難以競爭。

Facebook近年不斷控訴蘋果及Google壟斷市場，阻礙創新與競爭。近日Facebook又有新搞作，出資委任研究調查機構Comscore進行研究，得出的結論顯示，使用iPhone或Android手機的用戶，最常用的應用程式都是由蘋果和Google自家開發的預載程式。Facebook直接批評蘋果及Google的預載程式影響生態圈，讓第三方程式難以競爭。

【蘋果私隱政策】蘋果拒絕多款內地手機Apps上架　防止透過CAID技術繞過新私隱政策

【蘋果私隱政策】蘋果廣告客戶轉投Android平台　iOS廣告支出預算下降三分之一

外國科技網站The Verge報道指，Comscore近日公布最新調查結果，顯示iOS排名前20的程式，有75%都是由蘋果預載推出；而Google在Android上的排名前20的應用程式中，有60%是由Google開發。兩個平台上排名前四名程式，均由各自的母公司開發。調查指出，此情況代表用戶都傾向使用原廠預載在手機內的程式，不會另外下載其他應用程式。

Comscore近日公布最新調查結果，顯示iOS排名前20的程式，有75%都是由蘋果預載推出；而Google在Android上的排名前20的應用程式中，有60%是由Google開發。（The Verge資料圖片）

另值得一提的是，蘋果自家研發的計算機程式使用數量也相當高，超過7800萬人使用，比Android手機上使用的Gmail用戶還要多。至於第三方程式，Facebook與Instagram都分別出現在iOS及Android的排行榜上，其中Facebook Messenger更成功在Android排行榜中上榜。

Facebook發言人Joe Osborne直言，是次報告可明顯揭露蘋果和Google預載程式對程式生態的影響力，讓競爭不公平。蘋果發言人則向The Verge表示，此調查是由Facebook資助，數據是從2020年12月才開始，研究方法存在瑕疵，結果和Comscore在今年4月對應用程式使用情況進行的排名相矛盾，拒絕回應報告內容。

蘋果發言人補充指，第三方應用程式在各個類別中，都與Apple自家應用程式存在競爭，表現也能非常成功，蘋果並沒有壟斷市場。

【惡意程式】Google Play下架9款惡意App　盜取用戶Facebook帳戶密碼

責任編輯：曾曉汶

相關文章

Google開放Android系統支援電子疫苗卡　率先於美國推出
2021/07/01
Google開放Android系統支援電子疫苗卡　率先於美國推出
【網絡安全】LinkedIn再次爆出資料外洩事件　逾9成用戶受影響
2021/07/01
【網絡安全】LinkedIn再次爆出資料外洩事件　逾9成用戶受影響
【IG】Instagram開放網頁版出post　海外用戶實試　電腦直接發布相+影片
2021/06/25
【IG】Instagram開放網頁版出post　海外用戶實試　電腦直接發布相+影片
【Google程式】Google App不斷彈出「停止運作」警告訊息　一招暫時解決相關問題
2021/06/22
【Google程式】Google App不斷彈出「停止運作」警告訊息　一招暫時解決相關問題

你可能感興趣

Google開放Android系統支援電子疫苗卡　率先於美國推出
14:16 2021/07/01
Google開放Android系統支援電子疫苗卡　率先於美國推出
【網絡安全】LinkedIn再次爆出資料外洩事件　逾9成用戶受影響
12:25 2021/07/01
【網絡安全】LinkedIn再次爆出資料外洩事件　逾9成用戶受影響
【IG】Instagram開放網頁版出post　海外用戶實試　電腦直接發布相+影片
12:18 2021/06/25
【IG】Instagram開放網頁版出post　海外用戶實試　電腦直接發布相+影片
手機Apps 作業系統 iOS 壟斷 Google Apple iPhone Facebook Instagram Android

下一篇文章

【爆料者末日】三星擬隨蘋果　打擊未發布產品爆料
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版