【異動股】互聯網公司再因反壟斷被罰 美團半日跌逾6% 阿里創一年來低位

內地市場監管局表示，將立案調查22宗有關互聯網領域的違法實施經營集中案件。當中有6宗涉及阿里巴巴（09988）、5宗涉及騰訊（00700）、美團（03690）旗下北京三快科技亦與1宗案件有關。

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市監局指，經調查後以上案件均違反了《中華人民共和國反壟斷法》第二十條，構成違法實施經營者集中，評估認為不具有排除、限制競爭效果。市監局根據《中華人民共和國反壟斷法》第四十八條、四十九條作出處罰，向涉案企業分別罰款50萬元人民幣。

一眾科技股表現受壓，美團現跌6.4%，報267.6元，成交65.2億元。阿里跌3.6%，失守200元關口，現報198.4元，創一年來低位。騰訊跌3.5%，報529.5元，創近半年低位，成交124.3億元。京東（09618）跌3.3%，報277.6元，成交10億元。

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