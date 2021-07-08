【體育用品股】李寧（2331）業務前景佳 冇貨可以追買嗎？ 股市 13:45 2021/07/08 分享： 體育用品股龍頭股李寧（02331）累積不少升幅，惟今日大市下跌，李寧股價亦見回吐。假如投資者未持有李寧，可以趁李寧股價回吐追入買？中薇證券黃偉豪（Ravi）為你分析。 欄名 : 3分鐘睇股 最新專欄文章 更多 【體育用品股】體育用品股受惠國潮當道 李寧、安踏可候回調收集？ 今日 【體育用品股】體育用品股受惠國潮當道 李寧、安踏可候回調收集？ 港交所（388）股價升穿500元後沽盤湧現 投資者如何跟進？ 今日 港交所（388）股價升穿500元後沽盤湧現 投資者如何跟進？ 【港交所股價】港交所（388）股價漲逾半成 欲部署留意呢個價位 2021/07/07 【港交所股價】港交所（388）股價漲逾半成 欲部署留意呢個價位 【物管股】物管股可取嗎 物管股哪隻較好？ 2021/07/07 【物管股】物管股可取嗎 物管股哪隻較好？ 【股票推介】投資組合下半年必備股 陳偉聰（Jason）推呢4隻潛在升幅料有一成 2021/07/07 【股票推介】投資組合下半年必備股 陳偉聰（Jason）推呢4隻潛在升幅料有一成 股票 李寧 李寧（02331） 體育用品股