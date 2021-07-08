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【體育用品股】李寧（2331）業務前景佳　冇貨可以追買嗎？

股市 13:45 2021/07/08

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體育用品股龍頭股李寧（02331）累積不少升幅，惟今日大市下跌，李寧股價亦見回吐。假如投資者未持有李寧，可以趁李寧股價回吐追入買？中薇證券黃偉豪（Ravi）為你分析。

 

欄名 : 3分鐘睇股

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