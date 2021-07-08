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【電動巴士】鴻海夥三地集團打造綠色交通　台灣首款電動巴士「E BUS」不日面世 

科技 14:25 2021/07/08

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鴻華先進科技股份有限公司於日前宣布將聯同北基國際公司及高雄客運簽署諒解備忘錄，共同實現客運巴士全面電動化的目標。（鴻海科技集團官方照片）

發展電動車產業成趨勢，不少汽車製造商正著力生產電動汽車，當中更延伸至客運巴士。台灣鴻海科技集團旗下的鴻華先進科技股份有限公司於日前宣布將聯同三地集團旗下北基國際公司及高雄客運簽署諒解備忘錄（memorandum of understanding，MOU），共同實現客運巴士全面電動化的目標。

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他們將以鴻華先進科技自家研發的MIH電動車開放平台為基礎，再結合三地集團的客運系統及充電設施，以打造首款電動巴士「E BUS」。 按照該MOU，該電動巴士前期會以試行的方式接載乘客，預計明年才正式投入三地集團旗下的高雄客運運作。

鴻華先進科技董事長劉揚偉稱，他們盼可協助高雄客運節能減碳，透過引入電動巴士與其充電設施，推動綠色交通。該企認為電動車的應用正逐漸擴大，是次合作結合了三地集團的電動車充電設施，有望藉此站穩台灣的電動車市場。

三地集團旗下除了高雄客運外，還有嘉義客運等約六百多輛巴士。目前該集團已計劃逐步把它們更換成電動巴士，故預料雙方將會持續合作。

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責任編輯：陳泳如

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