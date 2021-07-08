【混合工作模式】Google日曆推「敬請回覆」功能　掌握活動參與人數 

▲ Google日曆添加了「敬請回覆」選項，讓用戶可在日曆上的邀請中表態會否參與線上活動，如網上會議等。

疫情期間禁止多人聚集，不少公司均採用混合工作模式。「在家工作」變得普遍，員工偏向選用網上工作平台作溝通之用。當中以Google日曆最受歡迎，用戶可與他人共用日曆，省卻了不少匯報日程的時間。Google日前宣布將於Google日曆中添加「敬請回覆」（repondez， s'il vous plait，RSVP）選項，讓用戶可在日曆上的邀請中表態會否參與線上活動，如網上會議等。

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當中活動召集人和其他受邀參與活動的用戶除了可表態是否參與外，更可查閱所有人的狀態。Google稱，此功能透過列出受邀用戶的表態，令組織該活動的人可掌握實際參與人數，繼而作出相應準備工作。

該企續稱，他們盼可為用戶提供一個更流暢及互相連結的工作平台，以 計劃更靈活的工作時間表。惟目前此功能僅應用於Google日曆中，該企計劃在未來把其引入Gmail及其他軟件 。

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責任編輯：陳泳如