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【體育用品股】體育用品股受惠國潮當道　李寧、安踏可候回調收集？

股市 13:30 2021/07/08

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強勢板塊之一體育用品股今早隨大市回吐，若長遠看好體育用品股，可以伺機逐步收集嗎？體育用品股龍頭股李寧（02331）及安踏（02020）前景又點睇？中薇證券黃偉豪（Ravi）為你分析

欄名 : 3分鐘睇股

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