【TSLA】大摩分析師﹕滴滴事件餘波未了　Tesla未來或受影響

▲ Adam Jonas表示，基於Tesla的地圖和人工智慧技術，Tesla或需面對類似現時滴滴的問題。

滴滴出行（美：DIDI）早前被內地監管機構以網絡安全審查為由，要求將滴滴出行App下架進行整改，引發其股價急挫。大摩分析師Adam Jonas擔憂，美國電動車生產商Tesla（美﹕TSLA）在打入中國駕駛市場的時候，或會因其地圖和人工智慧技術，而需面對類似現時滴滴的問題。

Tesla車主維權事件引起官媒連番批評，詳見﹕【下一頁】

內地監管部門早前引用《網絡安全審查辦法》，對滴滴實施網絡安全審查，但未有詳細透露滴滴被審查的原因。據《網絡安全審查辦法》，當「關鍵信息基礎設施運營者」在採購網絡產品和服務時，凡影響或可能影響國家安全的，應按規定進行安全審查。在介定「關鍵信息基礎設施」一詞上，其範疇則包括了電信、能源、公路水路運輸等重要領域。

內地政府機構據報要求員工不要購買Tesla電動車，詳見﹕【下一頁】

此外，在介定「國家安全風險」上，《網絡安全審查辦法》指出，國家安全風險的其中數項風險包括﹕重要數據被竊取、洩露的風險、以及產品和服務的安全性。

Tesla的業務屬於交通運輸範疇，Adam Jonas認為，是次滴滴事件為其他叫車平台、以及從事自動駕駛車業務的企業敲響警鐘。他亦指，中國未來亦有機會加緊監管自動駕駛，為原先打算進入中國市場的外國車企帶來更大挑戰。而且，基於Tesla的地圖和人工智慧技術，Tesla或需面對類似現時滴滴的問題。

相關文章﹕

【TSLA】Tesla特斯拉︰中國建數據中心儲存內地銷售的車輛數據

【TSLA】官媒連環轟Tesla「道歉敷衍、欠誠意」 Tesla承諾日內將提供原始數據（第三版）

【Tesla】馬斯克轉發習近平講話節錄 「中國經濟成果Amazing」

2021書展早鳥3重賞︰《香港經濟日報》電子版全年至低價＋高達$340現金賞＋禮物<優惠詳情>

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結

編輯﹕賴奕羚