▲ 【科網反壟斷】人行：支付產業壟斷行為不止螞蟻集團 預告不久公布情況

人民銀行副行長范一飛出席國務院政策例行吹風會時表示，人行早前約談螞蟻集團反壟斷情況，也披露相關信息，並指內地支付服務市場壟斷行為，不僅存在於螞蟻集團一家，其他機構也有這樣的情況，對螞蟻集團採取的措施，將會推行到其他支付服務市場主體。

范一飛稱，相信不久外界就會看到這個情況，希望大家批評監督，有什麼批評和建議也可以向當局提出來，共同推動支付服務市場往前走。他形容，近年內地支付產業發展迅速，過程中出現不規範行為，人行正有條不紊針對壟斷、資本橫向擴張等行為開展工作。

范一飛表示，人行會繼續加大支付服務市場的改革力度，督促商業銀行改良服務，對賬戶進行分級分類管理。

內地推《公平競爭審查制度實施細則》 明確市場准入和退出標準，可見【下一頁】

另外，范一飛也提及加密貨幣發展，他表示，除了比特幣外，市場也有推出各種所謂「穩定幣（stable coin）」，批評這些貨幣本身已成投機性工具，存在威脅金融安全和社會穩定潛在的風險，也淪為洗錢和非法經濟活動的支付工具。

他續指，一些商業機構所謂的「穩定幣」，特別是全球性的穩定幣，有可能會給國際貨幣體系、支付清算體係等帶來風險和挑戰，對此問題擔心的，所以採取了一些措施。

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編輯：麥德銘

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