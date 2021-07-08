【爆料者末日】三星擬隨蘋果　打擊未發布產品爆料

▲ 近日有爆料人士透露，三星已向供應商發信，嚴禁知情人士在網上透露任何未發布產品的資訊，三星新品部分爆料信息或會在未來幾天內消失。

每次各大科企發布會前夕，網上總會流傳著新產品的爆料消息，如三星即將發布的Galaxy Z Fold 3和Galaxy Z Flip 3，相關規格已在網上曝光。近日有爆料人士透露，三星已向供應商發信，嚴禁知情人士在網上透露任何未發布產品的資訊，三星新品部分爆料信息或會在未來幾天內消失。

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據外國科技網站Slashgear報道指，知名爆料人士Max Jambor在Twitter上表示，三星昨（7日）起已加強打擊版權問題的力度，在社交媒體上關於該企未發布產品的圖片和短片內容，將會全數消失。而且Android Authority消息指，三星已向供應商發出警告，禁止新品資訊外洩。

事實上，蘋果早前就曾委託律師事務所發函，指內地爆料者Kang披露蘋果未曾公布的事項，蘋果更警告Kang，需把過去微博可見的爆料東西都刪掉，並且要他以後別再發布相關訊息。據了解，蘋果指相關爆料會對消費者及該企帶來不良的影響，認為有關的內容不應在網絡上發放。

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責任編輯：曾曉汶