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【佛州塌樓】死亡增至86人 救援隊改搜索遺體（第三版）

環球社會熱點 15:05 2021/07/11

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倒塌大樓所在的瑟夫塞德鎮長表示，近百名失蹤者的生還機會近乎零。

美國佛羅里達州一棟12層高公寓大樓上月底倒塌，造成最少86人死亡，尚有61人失蹤。倒塌大樓所在的瑟夫塞德鎮長表示，失蹤者的生還機會近乎零。當局宣布正式停止搜救行動，救援隊改為搜索失蹤者遺體。

（第二版及第三版更新死亡及失蹤數字）

杜拜貨輪深夜突爆炸 25公里外有震感（有片） 【下一頁】

倒塌大樓的搜救工作已進行兩周，但救援隊伍僅能於大樓倒塌的頭一小時内成功尋獲生還者。救援隊周五（9日）再發現10多具遺體，死亡人數增至79人，目前尚有61人下落不明。惟一隻住在大廈9樓的貓被發現生還，救援人員已將牠安全救出。邁阿密戴德縣（Miami-Dade County）縣長卡瓦（Daniella Levine Cava）上周六（10日）確認，死亡人數增至86人。

    點擊圖片放大
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瑟夫賽德（Surfside）鎮長伯克特（Charles Burkett）表示，救援隊能夠成功尋獲生還者的可能性近乎零（near zero）。

縣長卡瓦宣布，停止搜救生還者及改為搜索遺體。她形容當局已用盡所有辦法（exhausted every option）來進行搜救，但始終是無能為力，無法拯救失蹤者。

【佛州塌樓】鄰近大樓結構基本相同 當局恐再生意外【下一頁】

她形容改變行動方向是要過渡至復原階段，當局希望此舉有助失蹤者家屬結束漫長而苦痛的等待過程。

卡瓦帶領救援人員與宗教領袖於現場默哀過後，當局於午夜時分過渡至搜索遺體行動。

卡瓦表示該縣正進行為期30日的審查，評估當地所有樓齡達40年、超過4層高但未進行檢查的建築物。當局目前已評估40座建築物，發現其中一座有4個露台的建築物不安全，已暫時封鎖露台部分。

責任編輯：鄭錦玲

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