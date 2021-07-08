特朗普揚言控告多個社交媒體 損害民眾言論自由

美國前總統特朗普因被指涉及國會暴亂，遭到多個大型社交媒體平台封殺。特朗普於周三於記者會表示，會向Facebook、Twitter及Google提出訴訟，指控一眾大型科企審查言論，違反美國第一憲法修正案，要求判處懲罰賠償。

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特朗普（Donald Trump）於周三（7日）表示，他將與新成立的「美國優先政策研究所」（America First Policy Institute）合作，對Facebook、Google及 Twitter等多間大型科企，以及企業行政總裁包括朱克伯格（Mark Zuckerberg） 、披猜（Sundar Pichai）及多爾塞（Jack Dorsey） 發起集體訴訟。

特朗普要求佛羅里達州地區法院採取行動，停止大型科企非法審查美國民眾的言論，以及採取任何行動阻礙言論自由。他認為，大型科企審查民眾言論違反美國憲法第一修正案，侵犯言論自由，要求法院對大型科企判處懲罰性賠償。特朗普表明今次只是開始，誓言從此改變美國，讓美國人重拾言論自由。

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他強調，是次控告大型科企不僅為自己爭取合法權利，亦認為社交媒體不應限制其他保守派用戶的言論自由。然而，根據通訊規範法案（Communications Decency Act）第230條，容許互聯網公司可按照其社交平台守則，出於「善意」刪除淫穢及違反守則的帖文及內容。特朗普的訴訟勢必遇到極大阻礙。

特朗普因被指涉嫌煽動國會暴亂而遭社交媒體平台封殺，包括Twitter永久封鎖其帳戶、Facebook停止其帳戶最少至2023年。

責任編輯：郭麗明