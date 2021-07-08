港交所（388）股價升穿500元後沽盤湧現 投資者如何跟進？ 股市 12:30 2021/07/08 分享： 港交所（00388）股價早段一度升近4%，升穿500元，高見510元，惟及後見沽盤湧現令升幅收窄，至中午收市時未能膊企穩500元關。港股所股價前景點睇？中薇證券黃偉豪（Ravi）為你分析。 欄名 : 3分鐘睇股 相關文章 【港交所】港交所重上500元 憧憬受惠內地加強監管中概股赴美上市 今日 【港交所】港交所重上500元 憧憬受惠內地加強監管中概股赴美上市 【港交所股價】港交所（388）股價漲逾半成 欲部署留意呢個價位 2021/07/07 【港交所股價】港交所（388）股價漲逾半成 欲部署留意呢個價位 你可能感興趣 【港交所】港交所重上500元 憧憬受惠內地加強監管中概股赴美上市 今日 09:53 【港交所】港交所重上500元 憧憬受惠內地加強監管中概股赴美上市 【港交所股價】港交所（388）股價漲逾半成 欲部署留意呢個價位 22:30 2021/07/07 【港交所股價】港交所（388）股價漲逾半成 欲部署留意呢個價位 最新專欄文章 更多 【港交所股價】港交所（388）股價漲逾半成 欲部署留意呢個價位 2021/07/07 【港交所股價】港交所（388）股價漲逾半成 欲部署留意呢個價位 【物管股】物管股可取嗎 物管股哪隻較好？ 2021/07/07 【物管股】物管股可取嗎 物管股哪隻較好？ 【股票推介】投資組合下半年必備股 陳偉聰（Jason）推呢4隻潛在升幅料有一成 2021/07/07 【股票推介】投資組合下半年必備股 陳偉聰（Jason）推呢4隻潛在升幅料有一成 【美團股價】美團（3690）有貨喺手宜搵位走 2021/07/07 【美團股價】美團（3690）有貨喺手宜搵位走 【吉利股價】吉利（175）股價跌可借勢買？譚朗蔚建議留意呢個價位 2021/07/07 【吉利股價】吉利（175）股價跌可借勢買？譚朗蔚建議留意呢個價位 香港交易及結算所有限公司 港股