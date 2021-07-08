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港交所（388）股價升穿500元後沽盤湧現　投資者如何跟進？

股市 12:30 2021/07/08

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港交所（00388）股價早段一度升近4%，升穿500元，高見510元，惟及後見沽盤湧現令升幅收窄，至中午收市時未能膊企穩500元關。港股所股價前景點睇？中薇證券黃偉豪（Ravi）為你分析。

欄名 : 3分鐘睇股

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