【人工智能大會】李彥宏：百度2至3年內推更像機械人汽車　馬化騰：騰訊AI助內地探星

▲ 【人工智能大會】李彥宏：百度2至3年內推更像機械人汽車

正當中資科網股股價受累於內地加緊監管之際，百度 （09888） 創辦人李彥宏、騰訊 （00700） 創辦人馬化騰齊出席上海「2021世界人工智能大會」演說。李彥宏稱，人工智能（AI）是影響未來40年人類發展的力量，百度在人工智能有不同領域投資，包括研發自動駕駛以至智能汽車，他預計2至3年內大眾可體驗到更像機器人的汽車。

這方面我們和業界很多人的認知有不一樣之處，現在造車很多人認為汽車是一個大個的手機，也有人認為車是一台電腦加四個輪子。我們覺得智慧汽車未來更像智慧型機器人，或者反過來說也對，也就是未來機器人的主流方向，更像一台智慧汽車。

李宏彥稱，百度在智能交通已經準備多年，有信心百度自動駕駛技術處於全球技術領導者陣營。百度不久前推出新一代共用無人車Apollo moon，目標是讓出行比現在的網約車更便宜。

他續指，百度ACE交通引擎已經在上海、北京、廣州、重慶等20餘個省市地區開展落地，可以帶來的「繡花級數位化路口與智慧交通運營商模式」。

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馬化騰出席同一論壇時表示，騰訊將和國家天文台共同發佈探星計劃，把上海優圖實驗室的AI技術用於探索宇宙。他表示，過去一年，人工智能在醫療、城市治理、非接觸服務等領域，為的生活帶來了越來越多的便利，但對人工智能的未知仍大於已知，要推動「AI向善」。

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編輯：麥德銘

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