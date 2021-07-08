【新股IPO】內地加強監管之際　便利蜂傳擬赴美上市籌39億元　公司：消息不實

▲ 內地便利店便利蜂上月亦傳擬赴美上市，公司當時亦否認。

彭博引述消息人士報道，內地連鎖便利店初創企業便利蜂已以保密形式提交美國首次公開募股（IPO）申請，可能籌資約5億美元（39億港元）。不過，便利蜂已經否認。

報道指，總部位於北京的便利蜂與顧問機構合作籌劃發行股份事宜，最快可能就在今年進行，但規模和時間表在內的IPO細節仍可能有變。知情人士指，便利蜂已任命前高盛集團投資銀行家Deborah Wei為其首席財務官。她今年較早時候離開高盛。

國務院本周明言加強監管中概股，中概股到境外上市的監管約束將會提升。彭博昨引述知情人士稱，未來中資公司包括離岸實體在內的海外企業，其上市行為都會被納入中國證監會的監管範圍。在新規定下，所有紅籌等VIE架構企業，赴美國或香港上市時，均需尋求批准。

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編輯：吳敏芳

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