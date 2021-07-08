【券商點睇】國常會提及適時降準 助緩解內銀股悲觀預期

國常會日前決定，針對大宗商品價格上漲對企業生產經營的影響，要在堅持不搞大水漫灌的基礎上，保持貨幣政策穩定性、增強有效性，適時運用降準等貨幣政策工具，進一步加強金融對實體經濟特別是中小微企業的支持，促進綜合融資成本穩中有降。

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安信證券認為，若降準最終能落地，對內銀股及實體經濟構成利好。第一，降準將改善銀行的資產收益和負債成本。第二，降準釋放的中長期資金有利於增加銀行投放企業中長期貸款的能力和意願。第三，降準在一定程度上修復了銀行的息差走勢和利潤增長曲綫。

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今年第二季以來，內銀股超額收益收窄的核心矛盾是投資者對經濟增長動能放緩，以及局部信用違約事件的擔憂。一旦降準將有望強化市場對決策層穩經濟增長的信心，進而緩解對內銀股的悲觀預期。此外，由於內銀中期業績增速有望在第一季基礎上進一步提升，或將成為新一輪內銀行情的催化劑。

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記者：林衛