【阿里巴巴】阿里巴巴跌穿200關　散戶築血肉長城失守

大市午後持續受壓，曾跌700點，恒生科技指數跌逾3%，科技股捱沽，阿里巴巴 （09988） 午後終失守200元，跌穿52周低位200.2元，低見198.2元。阿里巴巴最新報198.5元，為2020年6月首次跌穿200元，成交38.7億元。投資者今早曾於200元築起血肉長城，一度排出2000個阿里巴巴買盤，但最終失守。

早上10時55分，阿里巴巴於200元價位的買盤，合共有1700個，涉95.4萬股或1.9億元。

截至早上11時30分，200元價位的買盤增加至2000個，涉110萬股或2.2億元。

截至中午收市，阿里巴巴於200元的買盤合共1900個，涉100萬股。

市場監管總局（7日）公布，根據《反壟斷法》規定，對互聯網領域22宗違法實施經營者集中案件作出行政處罰決定，涉案企業分別處以50萬元人民幣罰款。阿里巴巴 、騰訊，及旗下公司均在涉事企業名單中。

阿里巴巴股價今年以來，已累跌逾13%。

【科技股挫】市監局處罰經營者集中案、阿里騰訊涉事案件已佔半數 阿里巴巴逼200元

【阿里巴巴9988】阿里巴巴： 馬雲無任何股票質押未償貸款、蔡崇信貸款規模可控 二人將繼續持股

2021書展早鳥3重賞︰《香港經濟日報》電子版全年至低價＋高達 $340現金賞＋禮物【優惠詳情】

一鍵攞齊 全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結

責任編輯︰梁浩碩